Энергоснабжение в Крыму полностью восстановлено

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Энергоснабжение в Крыму, прерванное днем в пятницу, полностью восстановлено, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Крым остался без электричества днем в пятницу на час с небольшим из-за аномальной жары на Кубани – произошло аварийное отключение ЛЭП энергомоста. Минэнерго обещало, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время. К 15.50 мск электроснабжение потребителей Крыма было восстановлено на 80%.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>