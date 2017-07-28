Минтранс внес в кабмин проект про аудит безопасности дорожного движения

Сотрудник дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве. Архивное фото

Сотрудник дорожной службы ЦОДД во время патрулирования в Москве. Архивное фото

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июл — РИА Новости. Минтранс РФ внес в правительство проект закона, который вводит понятие аудита безопасности дорожного движения, сообщил глава министерства Максим Соколов на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Во исполнение ваших, Владимир Владимирович, поручений, которые были даны на президиуме госсовета в Ярославле, как раз посвященным вопросам безопасности дорожного движения, Минтрансом внесены в правительство проекты законов, касающихся введения понятия аудита безопасности дорожного движения, увеличения срока давности привлечения к административной ответственности, учета доходов, штрафов за нарушение правил дорожного движения в региональных дорожных фондах и направление эквивалентных сумм как раз на вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения", — сказал Соколов.

В целом, по словам Соколова, Минтранс к концу текущего года планирует привести в нормативное состояние 80% федеральных трасс.

"Большое внимание уделяется и установки барьерных ограждений различных типов. Сегодня уже зона покрытия составляет примерно 40%, то есть 20 тысяч километров барьерных ограждений на федеральных дорогах. Анализ аварийности на таких участках подтверждает снижение количества столкновений до 90%", — сообщил Соколов.

Говоря об освещенности федеральных дорог, глава Минтранса рассказал, что уже 7,5 тысячи километров трасс освещено, министерство продолжает эту работу.

"Особое внимание уделяется безопасности пешеходов, сегодня на федеральных трассах функционирует 161 наземный и 62 подземных пешеходных перехода. … К 2020 году планируется дополнительно еще ввести около 400 разноуровневых пешеходных перехода", — добавил глава Минтранса.