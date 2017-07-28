В "Гражданском контроле" оценили уровень подготовки к выборам в регионах

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ассоциация по защите избирательных прав "Гражданский контроль", которая проводит мониторинг в регионах в преддверии единого дня голосования, отмечает довольно высокий уровень подготовки к выборам, сообщил РИА Новости сопредседатель ассоциации Александр Брод.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, прийти проголосовать потенциально могут почти 44 миллиона избирателей.

"Наша ассоциация проводит комплексный мониторинг готовности регионов к проведению сентябрьских выборов, в рамках которого эксперты оценивают уровень компетенции членов избирательных комиссий, работу по техническому оснащению участков, а также активность гражданского общества в регионах в плане контроля за выборами. По итогам будет написан доклад, который мы представим главе ЦИК РФ Элле Памфиловой", — рассказал Брод.

Он уточнил, что к настоящему моменту общественники уже сделали оценку ситуации в Севастополе, Свердловской и Ярославской областях, Пермском крае и Бурятии.

"В целом мы отмечаем довольно высокий уровень подготовки к выборам. Ведется активная деятельность по обучению членов избирательных комиссий работе в условиях изменения законодательства, в частности, речь идет об отмене открепительных удостоверений. На многих участках устанавливаются современные системы видеонаблюдения, идет информирование избирателей", — сообщил сопредседатель "Гражданского контроля".

Брод отметил и высокую активность региональных НКО. По его словам, уже практически во всех регионах действуют профильные рабочие группы по наблюдению за выборами при общественных палатах. Кроме того, местными активистами и НКО открываются собственные независимые штабы по мониторингу избирательной кампании, добавил собеседник агентства.