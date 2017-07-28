В Татарстане число оказанных электронных услуг выросло на 41% с начала года

КАЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Количество оказанных жителям Татарстана электронных услуг в первом полугодии 2017 года составило 55,4 миллиона, что на 41% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщает министерство информатизации и связи республики со ссылкой на министра Романа Шайхутдинова.

"Как сообщил Роман Шайхутдинов, в первом полугодии 2017 года жителям Татарстана оказано 55,4 миллиона фактов электронных услуг, что на 41% больше по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Самыми популярными сервисами остаются "Электронный дневник" и "Запись на прием к врачу". За отчетный период родители просмотрели 19,1 миллиона раз оценки детей, а на прием к врачу через электронные ресурсы татарстанцы записались 6,9 миллиона раз", — говорится в релизе по итогам заседания межведомственной рабочей группы по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

По данным минсвязи Татарстана, за полгода жители республики более 53 тысяч раз воспользовались электронной подачей заявления на получение компенсации родительской платы за детский сад. Услуга была внедрена 1 июля 2016 года и за короткое время стала самой популярной среди заявительных услуг. Также наблюдается существенный рост суммы совершаемых платежей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года сумма увеличилась в 1,5 раза и составила почти 8 миллиардов рублей. Чаще всего граждане оплачивают услуги ЖКХ и детского сада.

Министр отметил, что в 2017 году проведена работа по оптимизации услуги записи на прием к врачу, а также услуг в сфере социальной защиты населения. В настоящий момент оптимизируются услуги в сфере строительства, а также заявительные услуги — по подаче заявления на постановку в очередь в детский сад, на получение архивных справок и разрешения на охоту.

Планируется ввести возможность оплаты госпошлины на выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспорта, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Дополнительным бонусом станет скидка на оплату данной госпошлины в 30%. Кроме того, станет возможным оплата в электронном виде таких востребованных платежей, как штрафы административных комиссий и взносы самообложения.

В 2017 году на портале госуслуг и в мобильном приложении "Услуги Республики Татарстан" запланирована реализация сервиса оценки качества оказанной медицинской помощи. Пользователи, записавшиеся на прием к врачу с портала или через мобильное приложение, смогут оценить качество оказанных услуг после приема у врача.

Инфраструктура предоставления электронных услуг в Татарстане включает портал государственных и муниципальных услуг с личными кабинетами жителей, мобильное приложение "Услуги РТ", более 300 инфоматов и контакт-центр госуслуг. Портал госуслуг Татарстана uslugi.tatarstan.ru был запущен в 2009 году.

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