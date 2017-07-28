Калининградцы собрали деньги подростку, оставшемуся без рук, спасая котенка

КАЛИНИНГРАД, 26 июл — РИА Новости. Калининградцы отправили в Барнаул деньги, собранные в рамках благотворительной выставки собак "Обнимая сердцем", для 16-летнего подростка, который лишился обеих рук от удара током, снимая с дерева котенка.
"Мы собрали общими силами немалую сумму для Ярослава, и сегодня эти деньги были отправлены маме Ярика. Мальчику предстоят сложные месяцы восстановления после выписки из больницы, подбор удобных для его случая протезов обеих рук, долгая реабилитация… Пусть наш вклад в его здоровье поможет Ярославу, и он научится обнимать этот мир", — сообщила организатор акции Яна Портунова на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что руководитель кинологического центра "Кучерявая жизнь" Яна Портунова узнала о трагедии с барнаульским подростком от своих друзей и решила организовать благотворительную выставку собак, в рамках которой прошли конкурсы для собак, выступления, работали сувенирные лавки. Гости могли оставлять деньги в специальных ящиках. Состоялся также аукцион, где можно было купить произведения, сделанные вручную.