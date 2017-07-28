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Общество

Калининградцы собрали деньги подростку, оставшемуся без рук, спасая котенка

13:2228.07.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВид на Дворцовое озеро в городе Калининграде. Архивное фотоВид на Дворцовое озеро в городе Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 26 июл — РИА Новости. Калининградцы отправили в Барнаул деньги, собранные в рамках благотворительной выставки собак "Обнимая сердцем", для 16-летнего подростка, который лишился обеих рук от удара током, снимая с дерева котенка.

Водитель спас котенка на дороге в Калининграде. Съемка камеры слежения
© Ruptly
Водитель спас котенка на дороге в Калининграде. Съемка камеры слежения
В поселке Спутник города Барнаула 9 июня 16-летний Ярослав Шишов, чтобы снять с дерева котенка, попытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву. В результате он случайно задел провода линии электропередачи, находящиеся над трубой. Школьник получил обширные ожоги, ему пришлось ампутировать предплечья обеих рук.

"Мы собрали общими силами немалую сумму для Ярослава, и сегодня эти деньги были отправлены маме Ярика. Мальчику предстоят сложные месяцы восстановления после выписки из больницы, подбор удобных для его случая протезов обеих рук, долгая реабилитация… Пусть наш вклад в его здоровье поможет Ярославу, и он научится обнимать этот мир", — сообщила организатор акции Яна Портунова на своей странице в Facebook.

Супермарафон помог собрать деньги на лечение тяжелобольных детей
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Супермарафон помог собрать деньги на лечение тяжелобольных детей
Она рассказала, что в общей сложности гости и участники выставки, которая состоялась в поселке Янтарный, собрали 124 тысячи рублей, однако неравнодушные калининградцы продолжают переводить деньги, так что сумма может увеличиться. Тем временем для того, чтобы выполнять простейшие движения, парню необходимы биопротезы, которые могут стоить от пяти до восьми миллионов рублей. Часть суммы собрали барнаульцы.

Ранее сообщалось, что руководитель кинологического центра "Кучерявая жизнь" Яна Портунова узнала о трагедии с барнаульским подростком от своих друзей и решила организовать благотворительную выставку собак, в рамках которой прошли конкурсы для собак, выступления, работали сувенирные лавки. Гости могли оставлять деньги в специальных ящиках. Состоялся также аукцион, где можно было купить произведения, сделанные вручную.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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alex.tarko
Какие молодцы калининградцы!
13:55
28.07.2017
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