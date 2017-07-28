Новости по телевизору вообще не смотрят 10% россиян, показал опрос

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Совсем не смотрят новостные телевизионные программы 10% россиян, следует из опубликованного в пятницу опроса "Левада-центра".

Опрос касался предпочтений телезрителей в выборе новостных программ. Опрашиваемые могли назвать более одного канала. Согласно опросу, 10% респондентов добавили, что не смотрят телевизор совсем. В числе опрошенных молодых интернет-пользователей этот показатель еще выше: новости по ТВ вообще не смотрят 26% пользователей интернета в возрасте 18-24 лет.

При этом 72% опрошенных сообщили, что смотрят новостные выпуски "Первого канала" (в основном это аудитории в возрасте 18-24 лет и от 55 лет). Еще 46% респондентов ответили, что предпочитают регулярно смотреть новости на "России-1": в их числе также больше всего пожилых людей.

По данным "Левада-центра", 40% россиян любят смотреть новости на НТВ, среди них 32% молодежи. "Россию-24" смотрят 34% опрошенных, среди них – 21% молодых людей в возрасте от 18-24.

Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Ранее Фонд общественного мнения (ФОМ) проводил опрос, показавший, что более половины россиян (66%) в той или иной степени испытывают недоверие к новостям по телевизору. При этом около половины (47%) россиян считают, что за последние два-три года качество информационных, новостных передач отечественного телевидения изменилось к лучшему, 26% уверены, что ничего не изменилось, а 13% отмечают ухудшение качества отечественного ТВ.