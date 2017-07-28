Тигрица Уссури и козел Тур уже месяц живут вместе в вольере Тимура и Амура

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Невеста известного тигра Амура — тигрица Уссури уже месяц живет в Приморском сафари-парке вместе с козлом Туром в вольере, в котором раньше обитала прославившаяся пара — козел Тимур и тигр Амур, сообщил директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Ранее сообщалось, что козла Тура подселили в вольер к тигрице Уссури. Тогда Мезенцев не рассказал о причинах и сроках подселения козла к тигрице, решив сохранить интригу.

"Месяц тигрица Уссури и козел Тур были вместе, и днем, и ночью, и в ночных вольерах, и в больших парках. Во время дождя спали в небольшом убежище рядом", — написал Мезенцев на своей странице в Facebook.

По его словам, в июне тигрице Уссури дали очередного козла на съедение. Перед этим, как обычно, ее сутки не кормили. Тигрица козла не тронула, хотя ела коз достаточно много. После этого Тура оставили жить с Уссури. "Объяснить эти случаи я точно не могу. Иногда думается, что звери знали друг друга в прошлой жизни и поэтому живут мирно в этой жизни, несмотря на такое разное обличье", — отметил директор сафари-парка.

Молодую тигрицу Уссури, родившуюся 3 июня 2014 года в питомнике Московского зоопарка, привезли в приморский сафари-парк в качестве невесты для тигра Амура. В 2016 году у хищников родился тигренок Шерхан. Уссури его и еще одного котенка не приняла и отказалась кормить. Один через пять дней погиб, второго спасли.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.