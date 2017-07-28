Росавиация опровергла данные о 300-400 работающих в Азии российских пилотах

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Росавиация опровергла данные о нескольких сотнях российских пилотов, работающих в азиатских авиакомпаниях; по данным ведомства, на конец 2016 года в китайских компаниях работали около 80 пилотов из РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее СМИ писали, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию: за последние 2,5 года туда, якобы, уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства. Одной из причин называлась разница в зарплатах пилотов российских и азиатских компаний.

"По информации, которой мы располагаем от Китайской ассоциации воздушного транспорта, на конец 2016 года в китайских авиакомпаниях работал 81 пилот из России. То есть, распространённая ранее информация о трёх-четырёх сотнях российских пилотов, ушедших только за последнее время работать в КНР и страны Юго-Восточной Азии, не соответствующей реальному положению дел, а цифры — преувеличены", — сообщили в Росавиации.

Минтранс РФ сообщал, что обсуждает с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта предложения по предотвращению оттока российских пилотов за рубеж. Вместе с тем, министр транспорта Максим Соколов заявлял, что Минтранс не видит в этом особой проблемы. Ряд российских авиакомпаний, в частности, "Аэрофлот" и "Россия", уже ввели меры финансового стимулирования летного состава.

Ранее в пятницу в Росавиации также заявили РИА Новости, что ведомство не видит критической ситуации в связи с оттоком пилотов из РФ, поскольку, согласно представленным российскими авиакомпаниями данным, менее 2% пилотов покинули их с начала 2015 года.

Газета "Коммерсант" в четверг также сообщила, что некоторое время назад авиавласти РФ перестали подтверждать китайским работодателям летные свидетельства российских пилотов. Однако из Китая стали обращаться за такими подтверждениями к властям Бермудских островов, где зарегистрирована почти вся летающая в России иностранная авиатехника.