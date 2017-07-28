Обратившейся к Путину девушке из Апатитов провели второй курс химиотерапии

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Врачи провели второй курс химиотерапии 24-летней онкобольной Дарье Стариковой из Апатитов, состояние девушки в настоящее время оценивается как стабильное, сообщили РИА Новости в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. Герцена.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту РФ в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. Ранее она уже прошла внутриартериальную прямую химиотерапию.

"Дарье Стариковой, 24-летней жительнице Апатитов, которая находится на лечении в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена, проведен второй курс внутриартериальной химиотерапии. Состояние пациентки стабильное, лечение проходит в рамках плана, разработанного междисциплинарным консилиумом ведущих специалистов страны", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что недавно по пути из Анапы домой Дарью навестили дочь, тетя и сестра.

"Несмотря на сюрпризы природы, гости из Апатитов купались в море, и у девочки осуществилась ее мечта. Теперь она охотно рассказывает, как будет готовиться к школе. В Москве они побывали также в цирке и на Красной площади", — уточнили в пресс-службе медучреждения.