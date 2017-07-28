Пользователи госуслуг получат доступ к единому личному кабинету

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому определена правовая база для расширения функций подсистемы единого личного кабинета на сайте государственных услуг, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением определена правовая база для расширения функций подсистемы единого личного кабинета", — говорится в документе.

Отмечается, что на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг создана подсистема единого личного кабинета для обеспечения доступа заявителей к информации о текущем статусе предоставления государственных и муниципальных услуг, истории обращений за получением таких услуг, сведениям о заявителе, содержащимся в государственных информационных ресурсах, а также возможности хранения результатов оказания услуг и иных электронных документов.

Уточняется, что документ направлен на реализацию норм Федерального закона от 23 июня 2016 года №219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" в части обеспечения возможности получения заявителем сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния с использованием единого личного кабинета на едином портале.