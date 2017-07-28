Московские водители предпочитают европротокол

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В этом году московские водители оформили 15 процентов аварий без пострадавших по европротоколу. По данным Российского союза автостраховщиков, тех, кто выбирает этот вариант, становится больше с каждым годом. Количество обращений в страховые компании по европротоколу за несколько лет выросло в 4,5 раза, сообщает mos.ru.

"Мелкая авария на крупной магистрали сразу же создает затор, который по мере ожидания сотрудников ГИБДД перерастает в длинную пробку. В большинстве случаев аварии мелкие, соответственно владельцы транспортных средств должны использовать европротокол. Во-первых, это сократит время для самих участников ДТП, во-вторых, обеспечит пропускную способность улиц", — отметил глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Оформить аварию самостоятельно несложно: необходимо согласие обоих участников происшествия, фотографии или видео, подтверждающие обстоятельства ДТП. Ждать приезда сотрудников ГИБДД при этом не нужно.