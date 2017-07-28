Правительство одобрило план мероприятий "Кружковое движение"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство России одобрило план мероприятий "Кружковое движение" Национальной технологической инициативы, сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что задачи плана мероприятий определяются необходимостью создать условия как для самоорганизации кружков, так и для объединения их в сообщество на основе общей деятельности, опыта и ценностей.

"По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию 18 июля 2017 года одобрен план мероприятий ("дорожная карта") "Кружковое движение" Национальной технологической инициативы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что план мероприятий разработан для координации действий органов исполнительной власти, государственных и частных компаний, государственных и частных образовательных учреждений, общественных организаций и отдельных технологических энтузиастов по реализации инициатив, направленных на обеспечение успешности России в глобальной конкуренции за таланты.