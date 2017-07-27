МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Союз добровольцев России предложил футболисту Диего Марадоне, режиссеру Эмиру Кустурице, актрисе Миле Йовович и еще десятку мировых и российских звезд кино, спорта и шоу-бизнеса стать виртуальными волонтерами.

Ранее Союз добровольцев России (СДР) обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с предложением разработать в РФ "дорожную карту" по развитию виртуального волонтерства, которое позволит дистанционно заниматься добровольческой деятельностью активным пользователям, связанным с интернет-средой, и людям с ограниченными физическими возможностями.

"Виртуальными волонтерами может стать каждый. Знаменитости тоже могут вступить в ряды онлайн-волонтеров, ведь среди них немало по-настоящему искренних людей с добрым сердцем, неравнодушных к чужим бедам, желающих помочь. К тому же, известность звезд может сыграть значимую роль для популяризации этого направления добровольчества. Мы направили письма с приглашениями участвовать в этом проекте Диего Марадоне, Стивену Сигалу, Рою Джонсу, Миле Йовович, Эмиру Кустурице, Нику Вуйчичу и другим", — рассказала РИА Новости сопредседатель СДР Анастасия Короткова.

Она сообщила, что приглашения направлены многим российским звездам культуры и спорта. В их числе продюсер и композитор Максим Фадеев, актер Константин Хабенский, певец Дмитрий Билан, актриса, основатель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, режиссер Тимур Бекмамбетов, спортсмены Алина Кабаева, Евгений Плющенко.

Кроме того, к работе по популяризации системы виртуального волонтерства хотят привлечь также известных российских блогеров, отметила сопредседатель СДР, сейчас ведут такие переговоры. Оказать поддержку проекту, по ее словам, уже согласился солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев.

Короткова уточнила, что количество граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, через год может увеличиться вдвое за счет тех, кто занимается онлайн-волонтерством. Уже сейчас на сайте Союза добровольцев есть около трех сотен заявок от граждан, которые хотят стать виртуальными волонтерами, рассказала она, сообщив, что в дальнейшем для более эффективной консолидации сил Союз добровольцев планирует развивать систему онлайн-волонтерства на платформе "Добровольцы России".