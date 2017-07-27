В России могут отменить поверку счетчиков воды‍

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Росстандарт намерен провести эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Алексей Абрамов.

Эксперимент планируется пока в двух городах: Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Затронет он, по словам Абрамова, не город в целом, а какой-то из районов или отдельный многоквартирный дом.

Если эксперимент окажется успешным, россиян могут освободить от обязательной поверки водосчетчиков в 2018 году. Речь при этом идет о поверке счетчика без его замены.

"Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки. А к концу следующего года уже поймем, как идет эксперимент", — пояснил Абрамов.

Он отметил, что настроен оптимистично, но "чтобы убедить всех, что это правильно, лучше попробовать на малом, показать результаты и заручиться поддержкой большинства людей, которые участвуют в принятии этого решения".

Если инициативу Росстандарта поддержат, ее начнут реализовывать "в рамках общенационального решения", добавил Абрамов.

По его словам, пока Росстандарт обсуждает это предложение с Минстроем и Минпромторгом. Согласно достигнутой договоренности, до внесения изменений в законодательство будет проводиться централизованная поверка счетчиков в отдельных небольших городах или районах.

Для этого Росстандарт будет взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями.

"Сейчас мы находимся как раз в стадии запуска такого эксперимента, чтобы понять, как это будет, насколько это выгодно для реализации на практике", — пояснил глава ведомства.

"Наше убеждение: это, во-первых, будет дешевле, во-вторых, если мы будем работать не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией, это будет быстрее", — подчеркнул Абрамов.

Минстрой поддержал идею, отметив, что централизованная поверка будет удобнее для потребителей, позволит точно понимать объем потребления воды во всем доме и выявлять несанкционированные утечки.

Борьба с мошенниками



Поверка счетчиков — неизбежная техническая необходимость. В техпаспорте прибора указывается время межповерочного интервала, которое зависит от качества счетчика. Обычно он составляет четыре-шесть лет. За услугу платит потребитель, который сам выбирает компанию, проводящую поверку.

В последнее время участились случаи мошенничества, когда посторонние лица от имени управляющей компании, префектуры или органа местного управления навязывают жителям услуги несвоевременной поверки.

По словам Алексея Абрамова, инициатива Росстандарта позволит исключить мошенничество в тех случаях, когда "какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке".

В начале года ведомство сообщал о росте случаев мошенничества с водосчетчиками – связаны они с выдачей и использованием подделок свидетельств о поверке приборов.

"Рост такого вида мошенничества стимулируют и сами владельцы средств измерений, желая сэкономить на метрологическом обеспечении и не понимая ответственность за использование фальсификата", — отмечали в Росстандарте.

К лицам, осуществляющим использование, изготовление или сбыт поддельных документов, могут применяться меры наказания по статье 327 Уголовного кодекса, вплоть до лишения свободы.

"Полумеры"

Эксперты, однако, сомневаются в том, что инициатива Росстандарта поможет навести порядок в расчетах за коммунальные услуги. Не исключено и удорожание самой процедуры для потребителей, полагает исполнительный директор некоммерческой организации "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Тем не менее, если ответственными за поверку и установку приборов учета будут управляющие компании, мошенничества будет меньше, сказала она РИА Новости.

Однако, по мнению Разворотневой, управляющая компания не обязательно будет выбирать оптимальные предложения. Уже есть случаи, когда ресурсоснабжающие организации устанавливают общедомовые приборы учета по цене в два-пять раз выше рыночной, отметила она.

"Поверка счетчиков все равно будет делаться за деньги собственников, никто за них платить не будет. И это все полумеры, которые не наведут порядок в расчетах за коммунальные услуги", — считает Разворотнева.