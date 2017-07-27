Путин подписал закон о пороге долга для запрета выезда за границу

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении в три раза — с 10 до 30 тысяч рублей — порога задолженности, после которого устанавливается запрет на выезд за границу, сообщает в четверг сайт Кремля.

Документ предусматривает ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за рубеж должников, погасивших свои задолженности. Он был внесен правительством РФ в октябре прошлого года.

Обмен информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из РФ между судебными приставами-исполнителями и федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами безопасности, будет осуществляться в электронном виде.

Кроме того, предусматривается увеличение порога задолженности, при наличии которой судебный пристав-исполнитель может запретить гражданину выезд из страны, с 10 до 30 тысяч рублей. Исключение сделано для долгов по алиментам, требований о возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением.

"При этом в случае неисполнения должником по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований, по которым сумма задолженности по исполнительному документу составляет 30 тысяч рублей и более, постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ судебный пристав-исполнитель вправе вынести, если сумма задолженности по исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей", — говорится в справке Государственно-правового управления.