В Подмосковье хирурги разделили новорожденных близнецов, сросшихся головами

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Московской области разделили новорожденных близнецов, сросшихся головами. Операция заняла всего полчаса и дети чувствуют себя отлично, рассказал РИА Новости один из хирургов, проводивших операцию, профессор Андрей Притыко.

"Девочки срослись кожей. Мы думали, костями, поэтому готовили большую операцию. Операцию сделали сразу после родоразрешения, аккуратно разделили – вот и все", — рассказал хирург.

"Есть дети, которые срастаются мозгом, тогда приходится разделять мозг один от другого под микроскопом, есть дети, у которых одна печень на двоих, но здесь был очень простой случай. Черепа детей не были деформированы", — пояснил он.

На вопрос, благоприятный ли прогноз для младенцев, хирург ответил: "Потрясающий прогноз для этих двух девчонок. Волосики вырастут — и все. Родители счастливы".

Притыко добавил, что ему ассистировал коллега из Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого — ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук Виктор Петраки, а операция проходила в одной из больниц в Одинцовском районе Подмосковья.