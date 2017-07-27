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Общество

Депутат предлагает ужесточить наказание за вождение без прав

16:4127.07.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСотрудник ДПС проверяет документы у водителя в Москве. Архивное фотоСотрудник ДПС проверяет документы у водителя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что наказание за управление автомобилем без прав нужно ужесточить.

Машина полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ранее в четверг руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов сообщил, что столичные полицейские остановили автомобиль, которым управляла девушка, лишенная прав. При проверке выяснилось, что у нее нет документов на авто, а затем — что ранее суд лишил ее прав по медицинским показаниям. На девушку составили протокол об административном правонарушении, добавил Титов. Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о стритрейсерше Маре Багдасарян. При этом ее адвокат Давид Кемулария заявил РИА Новости, что "это неправда, ее не останавливали и не задерживали". Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Первый зампред думского комитета считает, что в части езды без прав законодательство необходимо совершенствовать. "И предусматривать за повторное управление без водительского удостоверения более жесткое наказание в виде административного ареста или обязательных работ… Первый раз человек может оступиться… Под эту статью попадают и люди, которые обучают своих родственников — то есть сына, дочь, жену — обучают вождению. Сейчас это запрещено, это может делать только лицензированный специалист, имеющий лицензию. Поэтому мы должны учитывать, что могут люди по незнанию попасть под это", — сказал Лысаков РИА Новости.

Полицейские. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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По его мнению, за первое нарушение наказание от 5 до 15 тысяч рублей – это достаточно нормальная санкция. "А вот если это делается повторно, второй, третий раз, то есть сознательно. Конечно, тот же штраф действует от 5 до 15 (тысяч рублей – ред.), но его не достаточно и нам необходимо принимать более жесткие санкции за повторность этого административного деяния", — заключил он.

Комментируя ситуацию с повторным вождением без прав Марой Багдасарян, депутат заявил, что ее водительское удостоверение фактически аннулировано, то есть считается, что у нее прав нет вообще. "Вот с того момента, как было решение суда принято в связи с ее заболеванием, признан документ недействительным. То есть это не лишение права управления, как многие пишут, пожизненно, это фактически дезавуировали этот документ. То есть он признан недействительным. Поэтому она, садясь за руль, попадает под ответственность, которая предусмотрена для людей, не имеющих прав. Здесь наказание мягче, чем для лица, у которого есть права и которого права управления лишили… Предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей и задержание транспортного средства", — сказал Лысаков.

Парламентарий уточнил, что если бы Багдасарян лишали права управления и она бы села за руль, то за такое нарушение предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательная работа от 100 до 200 часов.

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