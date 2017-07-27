В Центральной России на смену ливням придет жара, предупредили в МЧС
16:2527.07.2017
(обновлено: 16:47 27.07.2017)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Сильная жара ожидается в пятницу и субботу в Курской, Тульской, Воронежской и Брянской областях, предупреждают региональные управления МЧС РФ.
Накануне ведомство предупреждало о ливнях и грозах в некоторых регионах ЦФО в четверг. В пятницу, согласно метеопрогнозам, на смену им придет аномальная жара.
В Тульской области в пятницу и субботу ожидается жара 30-32 градуса, в Брянской – 31 градус. На юге и востоке Курской области прогнозируют до 35 градусов тепла, называя эту температуру аномальной.
Самую сильную жару ожидают на юге Центрального федерального округа – в Воронежской области.
"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен консультативный доклад "Штормовое предупреждение"… Днём 28 июля местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха — 35-37 градусов", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что спасатели и пожарные в регионах работают в режиме повышенной готовности.