В Центральной России на смену ливням придет жара, предупредили в МЧС

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Сильная жара ожидается в пятницу и субботу в Курской, Тульской, Воронежской и Брянской областях, предупреждают региональные управления МЧС РФ.

Накануне ведомство предупреждало о ливнях и грозах в некоторых регионах ЦФО в четверг. В пятницу, согласно метеопрогнозам, на смену им придет аномальная жара.

В Тульской области в пятницу и субботу ожидается жара 30-32 градуса, в Брянской – 31 градус. На юге и востоке Курской области прогнозируют до 35 градусов тепла, называя эту температуру аномальной.

Самую сильную жару ожидают на юге Центрального федерального округа – в Воронежской области.

"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен консультативный доклад "Штормовое предупреждение"… Днём 28 июля местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха — 35-37 градусов", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что спасатели и пожарные в регионах работают в режиме повышенной готовности.