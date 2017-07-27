Mediametrics вручил редакции RT "серебряную сову"

Руководитель новостного агрегатора и рейтинга посещаемости интернет-СМИ Mediametrics Екатерина Лобанова вручила редакции RT на русском награду в виде серебряной совы. 27 июля 2017

Руководитель новостного агрегатора и рейтинга посещаемости интернет-СМИ Mediametrics Екатерина Лобанова вручила редакции RT на русском награду в виде серебряной совы. 27 июля 2017

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Редакция телеканала RT на русском получила награду "серебряная сова" новостного агрегатора и рейтинга посещаемости интернет-СМИ Mediametrics.

Награду телеканалу вручила руководитель новостного агрегатора Екатерина Лобанова.

Сайт телеканала на русском был лидером Mediametrics по количеству переходов из социальных сетей в течение трех месяцев — в апреле, мае и июне 2017 года.

Телеканал получил "серебряную сову", впервые. Она является переходящим призом и ранее вручалась другим СМИ.

RT неоднократно завоевывал российские и международные премии. Он является обладателем специальной награды, присужденной в рамках ежегодной премии Союза журналистов России "Золотое Перо" и "Премии Рунета". Кроме того, RT — единственный российский телеканал, несколько раз номинированный на премию Emmy.