Зарплаты женщин в России на треть ниже, чем у мужчин, заявили в комисии ОП

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Женщины в России получают заработную плату на 30% ниже, чем мужчины на аналогичной должности, заявила в среду председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

"Порядка 30% — гендерный принцип между женщиной и мужчиной. На той же должности если женщина и мужчина находятся, то… женщина получает на 30% меньше, чем мужчина", — заявила Починок в ходе круглого стола в Общественной палате по проблеме дискриминации в трудовых отношениях.

Она также считает, что ряд терминов российского законодательства является дискриминационным, в их числе понятия "время дожития" и "пенсия по старости" для женщин 55 лет.

Член ОП РФ также считает дискриминацией отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров. "То, что у нас некоторое время установлена неиндексация (ред — пенсий) работающим пенсионерам, экономически ставит их в дискриминационное положение", — заявила Починок.

В России отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам с января 2016 года.