Зарплаты женщин в России на треть ниже, чем у мужчин, заявили в комисии ОП

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Женщины в России получают заработную плату на 30% ниже, чем мужчины на аналогичной должности, заявила в среду председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.
Она также считает, что ряд терминов российского законодательства является дискриминационным, в их числе понятия "время дожития" и "пенсия по старости" для женщин 55 лет.
Член ОП РФ также считает дискриминацией отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров. "То, что у нас некоторое время установлена неиндексация (ред — пенсий) работающим пенсионерам, экономически ставит их в дискриминационное положение", — заявила Починок.
В России отменили индексацию пенсий работающим пенсионерам с января 2016 года.