В московском метро из-за жары начнут раздавать бутылки с водой

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Службы метро готовы организовать раздачу пассажирам бутилированной воды в дни, когда установленная температура будет превышать норму в 28 градусов, сообщили в метро в четверг.

"В случае превышения установленной температурной нормы на отдельных станциях метрополитен готов организовать раздачу пассажирам бутилированной воды. Температура должна не только подняться выше нормы в 28ºС, но и продержаться на таком уровне как минимум в течение 1,5 часов", — сообщил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Как рассказали в пресс-службе метро, на сегодняшний день вентиляционная система метрополитена также функционирует в усиленном режиме, действует особая система регулировки: в поздние часы задействовано максимальное число вентиляторов для обеспечения притока прохладного воздуха на станции и в тоннели, а в жаркие дневные часы количество работающих агрегатов уменьшается.

Кроме того, в рамках подготовки станций к летнему сезону специалисты сняли дополнительные стеклянные двери при входе в вестибюли для естественного охлаждения станций путем интенсивной вентиляции. На 117 наиболее жарких станциях осуществляется круглосуточное проветривание. Это позволяет снизить показатели термометра, в среднем, на 3-4ºС.

Для контроля температуры в вестибюлях и на платформах 147 станций, установлены специальные датчики. Работа по их установке будет продолжена до конца этого года. На тех станциях, где датчики пока отсутствуют, контроль температуры производится специалистами вручную. В метро отметили, что онлайн-сводка о показателях влажности и температурном режиме на станциях контролируется руководством метрополитена в непрерывном режиме.