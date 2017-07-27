Сергея Доренко вызвали в Роскомнадзор, сообщило радио "Говорит Москва"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главный редактор и ведущий радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко вызван в Роскомнадзор для составления протокола, сообщает радиостанция.
Комментарием Роскомнадзора РИА Новости пока не располагает.
Ранее ведомство выносило радиостанции предупреждение за "отрицание семейных ценностей" в эфире. По мнению Роскомнадзора, был нарушен федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Поводом для предупреждения стала программа "Андеграунд", вышедшая в эфир 25 мая 2015 года. Она была посвящена свингерам.