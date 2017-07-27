Состояние девочки, на которую в Саратове напал леопард, удовлетворительное

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл – РИА Новости. Состояние девочки, на которую в контактном зоопарке в одном из торговых центров Саратова напал леопард, врачи оценивают как удовлетворительное, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя СУСК РФ по области Екатерина Пирская.

Ранее следствие сообщило, что в среду во время посещения семьей контактного зоопарка на ребенка напал леопард. Ребенок получил повреждения в области шеи и был госпитализирован.

"Врачи больницы, где сейчас находится девочка, оценивают ее состояние как удовлетворительное", — сказала Пирская, добавив, что ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом "кусаные раны шеи, ссадины живота и спины".

Собеседница агентства добавила, что на месте происшествия работают следователи.