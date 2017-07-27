Минздрав объяснил сокращение мест в стационарах

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Минздраве РФ заявили, что сокращение мест в стационарах происходит из-за естественного высвобождения коек в связи с внедрением новых подходов в лечении и развития фармацевтической промышленности, что позволяет оказывать помощь пациенту амбулаторно, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Одним из важнейших направлений работы в настоящее время является снижение неэффективных мощностей, и, прежде всего, избыточных, нерационально работающих круглосуточных коек стационаров. При этом объем медицинской помощи не сокращается, а напротив — увеличивается и перераспределяется в первичное звено здравоохранения", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что современные подходы к лечению пациентов, развитие фармацевтической промышленности, технологий позволяют сегодня амбулаторно оказывать пациенту ту помощь, которая ранее требовала длительного стационарного лечения, а внедрение таких технологий в практику неизбежно приводит к естественному высвобождению стационарных коек.

"При этом доступность медицинской помощи не снизилась за счет развития стационарозамещающих технологий, а также увеличения объема неотложной амбулаторной помощи", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в Минздраве напомнил, что для устранения нехватки врачей в наиболее важных направлениях в здравоохранении ведомством реализуется комплекс мероприятий, в частности в результате совместной работы с Минобрнауки, за три года количество медработников с высшим образованием увеличился почти на 7%, целевая подготовка по программам специалитета за тот же период расширилась на 6,8%, а на последипломном уровне – на 13,4%.

"В текущем году этот реально действующий механизм должен привести в первичное звено отрасли не менее 30% выпускников медицинских ВУЗов и факультетов, прошедших аккредитацию", — добавили в пресс-службе.