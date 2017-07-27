Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и хоккеист сборной России Александр Овечкин возглавил рейтинг отечественных звезд шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes.

По данным издания, доход спортсмена составил 14 миллионов долларов. Второе место в рейтинге занял певец Филипп Киркоров, доход которого оценивается в 7,4 миллионов долларов, а третье —певец Григорий Лепс (с шестью миллионами долларов).

В первой десятке кроме Овечкина оказались еще два хоккеиста — нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский. Они заняли шестое и восьмое место в списке соответственно.

Также в топ-10 попали Тимати, Дима Билан, Егор Крид, Анна Нетребко и Ксения Собчак.

Отмечатся, что с 2005 года лидером рейтинга (за исключением 2011 и 2012 годов) была теннисистка Мария Шарапова. Однако на фоне допингового скандала Шарапова опустилась на 19 строчку с доходом в 3 миллиона долларов.

Как поясняет издание, при составлении рейтинга учитываются такие факторы, как доходы за год, внимание СМИ и интерес к знаменитости со стороны интернет-аудитории.