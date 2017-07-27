Электронные визы в Калининградской области будут оформлять с июля 2019 года

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Иностранные граждане, въезжая в Россию через Калининградскую область и покидая страну через этот регион, с 1 июля 2019 года смогут получить электронную визу, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Иностранные граждане смогут получить электронную визу, такой пилотный проект, напомню, у нас во Владивостоке, в порту реализуется. После завершения необходимых технических мероприятий, с 1 июля 2019 года такую возможность получат все те, кто приезжает в нашу страну и уезжает из нее именно из Калининградской области",- сказал Медведев на заседании правительства.

Медведев отметил, что подобное решение должно подстегнуть развитие туризма, деловых и гуманитарных контактов.

Ранее сообщалось, что тестовая эксплуатация пунктов пропуска по электронным визам во Владивостоке начнется с середины июля. Президент России Владимир Путин в марте подписал закон об упрощенном визовом режиме в нескольких дальневосточных регионах РФ. Электронная виза будет действовать 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Для получения визы необходимо заполнить анкету на специальном сайте не позднее, чем за четыре дня до въезда. В Свободном порту Владивосток упрощенный визовый режим заработает с 1 августа. Воспользоваться упрощенным режимом смогут граждане Брунея, Индии, Китая, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.