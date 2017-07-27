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Общество

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нелегальный алкоголь

12:5027.07.2017
(обновлено: 12:53 27.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Покупатель в торговом зале супермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В России ужесточили уголовное наказание за нелегальный алкоголь
Согласно документу, Уголовный кодекс дополняется новыми статьями "Незаконные производства и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции".

Так, за производство, закупку поставки, хранение, перевозку и розничную продажу алкоголя без лицензии в крупном размере нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 2 до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо наказывать принудительными работами на срок до трех лет или лишать свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

Те же деяния, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, предлагается наказывать штрафом в размере от 3 до 4 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

Крупным размером в настоящей статье признается стоимость, превышающая 300 тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.

Также в Уголовный кодекс вводится статья "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции". За это деяние, если оно совершено неоднократно, вводятся штрафы в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года.

Также усиливается уголовная ответственность за изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование.

Согласно документу, за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок для маркировки алкогольной продукции либо для табачных изделий вводятся штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 700 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Такие же санкции предусматриваются за использование для маркировки алкогольной продукции и табачных изделий заведомо поддельных акцизных марок.

Если в результате изготовления в целях сбыта или сбыта поддельных акцизных марок для маркировки алкоголя и табака причинен крупный ущерб государству, либо подобные действия были сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, предусматриваются санкции в виде штрафа от 500 до 800 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет.

Также возможно наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок 12 лет со штрафом в размере от 700 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

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