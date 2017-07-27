Прокуратура признала нежелательной деятельность десяти иностранных НКО

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Прокуратура признала деятельность 10 иностранных некоммерческих организаций нежелательной в РФ из-за угрозы национальной безопасности, сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

"Нарабатывается правоприменительная практика признания нежелательными в нашей стране иностранных и международных неправительственных организаций, угрожающих национальной безопасности. На сегодняшний день таковых 10", — сказал Чайка на заседании коллегии.

В мае 2015 года были определены порядок и последствия признания деятельности иностранных и международных неправительственных организаций нежелательной в России, в том числе по вопросу о запрете создания такими организациями структурных подразделений.