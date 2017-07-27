Роспотребнадзор объяснил, почему опасно покупать дорогую косметику в кредит

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил потребителей об опасностях покупки дорогостоящей косметики в кредит, а также напомнил об уловках, которые недобросовестные продавцы используют при заключении соответствующих договоров.

"Подобные договоры часто сознательно заключаются с использованием факторов (шумные, душные помещения, громкая или, напротив, успокаивающая музыка, использование ароматических средств и тому подобное), которые отвлекают внимание потребителей, не дают им сосредоточиться, реально оценить потребительскую ценность и нужность предлагаемых товаров и услуг, соотнести их со своими финансовыми возможностями", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечается, текст документов по таким сделкам может быть сложным и запутанным, часть важной информации выносится в приложения либо "растворяется" в середине многостраничного договора, при этом используются специальные и непонятные потребителю термины. Кроме того, потребителя торопят с подписанием договора, предлагают подписать документы после устного описания их содержания, изложенного мелким шрифтом.

В ведомстве пояснили, что недобросовестные продавцы используют целый ряд юридических уловок, которые существенно затрудняют возврат денежных средств или отказ от договора купли-продажи.

"Представители продавца или исполнителя услуг отказываются получать письменные претензии и жалобы, в договорах не указывается действительный (реальный) адрес хозяйствующего субъекта, договорам присваиваются несвойственные названия, затрудняющие их идентификацию", — уточняется в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует до косметологической процедуры убедиться в том, что косметика не вызывает жжения, покраснений, шелушений и так далее, соответствует установленным обязательным требованиям. Рекомендуется также не торопиться принимать решение о покупке, не подписывать документы, не прочитав их.