Хакеры могут начать применять искусственный интеллект, считает глава QIWI

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Технология искусственного интеллекта в скором времени может начать использоваться в хакерских атаках, считает главный технический директор группы QIWI Кирилл Ермаков.

В последнее время различные ведомства, компании и банки по всему миру фиксируют усиление кибератак. Недавние "нападения" вируса-шифровальщика WannaCry, а затем и вируса, получившего название ExPetr, показали уязвимость многих систем безопасности. В настоящее время бизнес стал все больше задумываться о необходимости совершенствования инфраструктуры для противодействия хакерским атакам.

"С точки зрения трендов мы видим, к примеру, что искусственный интеллект начал успешно применяться для систем защиты. Что мы можем предсказать на будущее? Что скоро он начнет применяться для систем атаки", — Заявил Ермаков в интервью РИА Новости.

По его словам, в среднем для большой компании приемлемым для уровня защиты киберсистем является один инцидент с крупными потерями (свыше миллиона долларов) раз в три года. "Это если присмотреться к открытым источникам. Но сколько инцидентов умалчивается?" — рассуждает эксперт.

"Вообще вся безопасность — это разговор про деньги. Специалисты стоят дорого. Программное обеспечение, которое необходимо создать самостоятельно или купить у разработчиков, стоит не меньше. И не стоит забывать, что внедрение усиленного контроля безопасности приводит к понижению эффективности бизнеса. Поэтому инвестиции надо рассчитывать очень и очень грамотно", — отметил Ермаков.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.