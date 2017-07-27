Госавтоинспекция: число жертв ДТП с автобусами выросло на 21%

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Госавтоинспекции обеспокоены ростом числа погибших в ДТП с участием автобусов. По данным статистики, за полгода было зафиксировано более 2,5 тысяч таких аварий, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

В этих происшествиях погибли 115 человек (рост на 21,1%) и свыше 3,8 тысяч получили ранения (рост на 7,1%).

Смертельные рейсы

За последние месяцы на российских дорогах произошел целый ряд крупных аварий с участием автобусов. Самым резонансным стало ДТП в Татарстане, в результате которого погибли 14 человек.

Главной причиной таких аварий, по данным Госавтоинспекции, является грубое пренебрежение правилами дорожного движения. Среди самых распространенных нарушений — превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, а также несоблюдение водителями режима труда и отдыха.

Именно поэтому проблемы обеспечения безопасности пассажирских и грузоперевозок были в центре внимания участников совещания, которое прошло в начале июля в МВД России в режиме видеоконференции с руководителями подразделений органов внутренних дел по субъектам, главами региональных комиссий по безопасности дорожного движения и руководством Ространснадзора.

Говоря о ДТП с автобусами, первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой подчеркнул, что одной из главных причин таких аварий является пренебрежение компаниями-перевозчиков требований безопасности дорожного движения с целью получения максимальной прибыли.

Вопросы остаются и к техническому состоянию автобусного парка. В частности, первый замминистра обратил внимание на проблему со старыми автобусами, на которых часто перевозят рабочих. Он подчеркнул, что такие транспортные средства не должны эксплуатироваться в силу их плохого технического состояния, которое создает реальную угрозу другим участникам дорожного движения.

"Вопросы профилактики и сокращения аварийности с участием пассажирского транспорта поставлены на особый контроль в Госавтоинспекции. В ходе надзора за дорожным движением нами на постоянной основе проводятся специальные комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. В ходе их проведения особое внимание уделяется проверке технического состояния транспортных средств, организации процедуры допуска водителей к выполнению рейса, соблюдения ими режима труда и отдыха", — отметил в беседе с РИА Новости первый заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Швецов..

По его словам, в настоящее время региональным подразделениям Госавтоинспекции даны дополнительные поручения об усилении контроля за соблюдением как автотранспортными предприятиями, так и непосредственно водителями законодательства в области пассажирских перевозок.

Нюансы закона

Обеспокоенность в связи с ростом числа ДТП с автобусами выразил президент РФ на недавнем совещании с членами правительства.

Отвечая на вопросы главы государства, министр транспорта Максим Соколов отметил, что его ведомством подготовлен ряд изменений в законодательство, которые помогут решить проблему. В частности, в правительство внесен проект федерального закона, который вернет лицензирование для перевозок пассажиров всему автотранспорту, оборудованному для перевозок более восьми человек. Кроме того, подготовлены изменения, устанавливающие единые требования по обеспечению безопасности перевозок, предъявляемые к коммерческим перевозчикам, и выравниваются требования для юридических лиц и для физических лиц в части установления тахографов на транспортные средства.

Соколов отметил, что сейчас тахографами уже оснащены более 550 тысяч автобусов и выданы более 23 тысяч карт контролера. Министр почеркнул, что если система будет доведена до логического завершения, то, по мнению экспертов, это позволит снизить количество ДТП с участием автобусов как минимум на 15%.

В свою очередь первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что много ДТП происходит из-за того, что водители либо засыпают, либо отвлекаются за рулем. Он отметил, что министерством активизирована работа по выявлению нарушений режима труда водителями автобусов.

Еще одна законодательная коллизия остается с автобусами и грузовиками, которые находятся в собственности физлиц. Для водителей этой категории транспорта законом предусмотрена более мягкая ответственность за нарушение правил перевозки, чем для юридических лиц.

"Результатом становится халатное отношение к важным правилам обеспечения безопасности перевозок, они часто игнорируют предрейсовый технический контроль и медосмотр водителя. Ко всем, кто занимается грузопассажирскими перевозками, должны предъявляется одинаково жесткие требования", — сказала РИА Новости президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре..

По ее словам, например, доля ДТП с участием грузовиков, находящихся в собственности физических лиц, составляет порядка 70% от общего числа всех аварий из-за нарушения правил водителями большегрузов. При этом количество транспорта, принадлежащего физлицам, постоянно растет, а в последнее время отмечается тенденция к перерегистрации автобусов и грузовиков на физлиц. И это делается, отметила Агре, в том числе для того, чтобы избежать соблюдения требований.

По данным Госавтоинспекции, число аварий с грузовиками за первое полугодие выросло на 4,5%, а количество погибших в таких ДТП увеличилось на 8,9%.

Почему важны тахографы?

Помочь в снижении количества аварий с участием автобусов и грузовиков может обязательное использование тахографов. Эта система контроля устанавливается для регистрации информации о режимах труда и отдыха водителей, а также скорости и маршруте движения. За отсутствие тахографа водителю грозит штраф — до 3 тысяч рублей, а владельцу транспортного средства — до 10 тысяч рублей. А вот что касается нарушения режима труда и отдыха, то тут ответственность несет только водитель, в то время как зачастую именно предприятие вынуждает его работать сверхурочно для выполнения показателей.

"Тахограф, в первую очередь, нужен для контроля соблюдения водителем режима труда и отдыха. Если водитель находится восемь часов в режиме движения, то просто по физиологическим параметрам его организм будет находиться в утомленном состоянии. Если же он придерживается определенного графика, например, едет четыре с половиной часа, потом 45 минут отдыхает, потом еще четыре часа едет и так далее, то у него сохраняется быстрота реакции, которая необходима на дороге", — отметил в беседе с РИА Новости эксперт ассоциации "РусТахоКонтроль" Геннадий Мирошин.

Эксперты в области безопасности дорожного движения сходятся во мнении, что бороться с аварийностью на грузовом и пассажирском транспорте, в первую очередь, необходимо путем как усиления законодательства, так и общественного контроля.