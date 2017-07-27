Госавтоинспекция: число жертв ДТП с автобусами выросло на 21%

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Госавтоинспекции обеспокоены ростом числа погибших в ДТП с участием автобусов. По данным статистики, за полгода было зафиксировано более 2,5 тысяч таких аварий, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.
В этих происшествиях погибли 115 человек (рост на 21,1%) и свыше 3,8 тысяч получили ранения (рост на 7,1%).
Смертельные рейсы
За последние месяцы на российских дорогах произошел целый ряд крупных аварий с участием автобусов. Самым резонансным стало ДТП в Татарстане, в результате которого погибли 14 человек.
Именно поэтому проблемы обеспечения безопасности пассажирских и грузоперевозок были в центре внимания участников совещания, которое прошло в начале июля в МВД России в режиме видеоконференции с руководителями подразделений органов внутренних дел по субъектам, главами региональных комиссий по безопасности дорожного движения и руководством Ространснадзора.
Говоря о ДТП с автобусами, первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой подчеркнул, что одной из главных причин таких аварий является пренебрежение компаниями-перевозчиков требований безопасности дорожного движения с целью получения максимальной прибыли.
Вопросы остаются и к техническому состоянию автобусного парка. В частности, первый замминистра обратил внимание на проблему со старыми автобусами, на которых часто перевозят рабочих. Он подчеркнул, что такие транспортные средства не должны эксплуатироваться в силу их плохого технического состояния, которое создает реальную угрозу другим участникам дорожного движения.
По его словам, в настоящее время региональным подразделениям Госавтоинспекции даны дополнительные поручения об усилении контроля за соблюдением как автотранспортными предприятиями, так и непосредственно водителями законодательства в области пассажирских перевозок.
Нюансы закона
Обеспокоенность в связи с ростом числа ДТП с автобусами выразил президент РФ на недавнем совещании с членами правительства.
Соколов отметил, что сейчас тахографами уже оснащены более 550 тысяч автобусов и выданы более 23 тысяч карт контролера. Министр почеркнул, что если система будет доведена до логического завершения, то, по мнению экспертов, это позволит снизить количество ДТП с участием автобусов как минимум на 15%.
Еще одна законодательная коллизия остается с автобусами и грузовиками, которые находятся в собственности физлиц. Для водителей этой категории транспорта законом предусмотрена более мягкая ответственность за нарушение правил перевозки, чем для юридических лиц.
"Результатом становится халатное отношение к важным правилам обеспечения безопасности перевозок, они часто игнорируют предрейсовый технический контроль и медосмотр водителя. Ко всем, кто занимается грузопассажирскими перевозками, должны предъявляется одинаково жесткие требования", — сказала РИА Новости президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре..
По ее словам, например, доля ДТП с участием грузовиков, находящихся в собственности физических лиц, составляет порядка 70% от общего числа всех аварий из-за нарушения правил водителями большегрузов. При этом количество транспорта, принадлежащего физлицам, постоянно растет, а в последнее время отмечается тенденция к перерегистрации автобусов и грузовиков на физлиц. И это делается, отметила Агре, в том числе для того, чтобы избежать соблюдения требований.
По данным Госавтоинспекции, число аварий с грузовиками за первое полугодие выросло на 4,5%, а количество погибших в таких ДТП увеличилось на 8,9%.
Почему важны тахографы?
Помочь в снижении количества аварий с участием автобусов и грузовиков может обязательное использование тахографов. Эта система контроля устанавливается для регистрации информации о режимах труда и отдыха водителей, а также скорости и маршруте движения. За отсутствие тахографа водителю грозит штраф — до 3 тысяч рублей, а владельцу транспортного средства — до 10 тысяч рублей. А вот что касается нарушения режима труда и отдыха, то тут ответственность несет только водитель, в то время как зачастую именно предприятие вынуждает его работать сверхурочно для выполнения показателей.
Эксперты в области безопасности дорожного движения сходятся во мнении, что бороться с аварийностью на грузовом и пассажирском транспорте, в первую очередь, необходимо путем как усиления законодательства, так и общественного контроля.