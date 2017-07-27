"Яндекс" заявил, что его слоган "Поиск №1 в России" подтвержден метриками

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. "Яндекс" заявляет, что использует слоган "Поиск №1 в России" временно в рамках рекламной кампании, однако эти слова подтверждаются всеми метриками типа Liveinternet или Comscore, по которым поисковик "Яндекса" занимает первое место в РФ по доле аудитории.

Новый слоган "Яндекса" заинтересовал Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В ФАС РИА Новости ранее в четверг заявили: служба считает, что этот слоган может свидетельствовать о наличии признаков нарушения законодательства, и служба рассматривает возможность применения мер антимонопольного воздействия к компании.

По словам руководителя пресс-службы "Яндекса" Аси Мелкумовой, вчера стартовала новая рекламная кампания поиска "Яндекса", слоган которой — "Поиск №1 в России".

"Мы используем его во всех каналах, в том числе и на главной "Яндекса". Именно в связи с этим изменен слоган под логотипом — исключительно на время. В рамках кампании мы показываем, как поиск "Яндекса" справляется с самыми сложными поисковыми задачами, помогая людям находить что угодно, даже счастье, расположение и взаимопонимание", — сказала Мелкумова.

"По данным всех метрик — Liveinternet, Comscore и других, "Яндекс" — поиск №1 в России. В июне этого года поисковая доля "Яндекса" составила 51,3% (данные Liveinternet.ru)", — подчеркнула она.

Закон о защите конкуренции (статья 14.3) запрещает недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения хозяйствующего субъекта или его товара с другим хозяйствующим конкурентом или его товаром, в том числе путем использования слов "лучший", "первый", "номер один", "самый", "только", "единственный", иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара или хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными.