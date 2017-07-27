В двух районах Якутии, где бушуют пожары, искусственно вызвали дождь

ХАБАРОВСК, 27 июл — РИА Новости. Специалисты ФБУ "Авиалесоохрана" провели работы по искусственному вызыванию дождя в Горном и Вилюйском районах Якутии, где бушуют лесные пожары, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы департамента по лесным отношениям республики Саха (Якутия) Наталья Колодезникова.

В этом году в Якутии из-за жаркой сухой погоды сложная обстановка с лесными пожарами. Из всех регионов Дальнего Востока самое большое количество пожаров в Якутии. Для помощи в борьбе со стихией в Якутию были направлены около 200 парашютистов-десантников из других регионов, а также 14 специалистов ФБУ "Авиалесоохрана" для проведения взрывных работ на сложных участках в Вилюйском районе, а также искусственному вызыванию осадков.

"Специалисты ФБУ "Авиалесоохрана" приступили к работам по искусственному вызыванию осадков с 24 июля. В понедельник они успешно вызвали дождь в Горном районе, в среду в Вилюйском районе. Сегодня работы по вызыванию дождя в Вилюйском районе продолжаются", — сказала Колодезникова.

По ее словам, осадки вызывают с помощью реагентов, которыми опыляют облако. К самолету Ан-26 "Авиалесоохраны" прикрепляют подвесное оборудование — "Веер", его заряжают пиропатронами с содержанием йодистого серебра. После распыления вещества начинается дождь.

"Специалисты сейчас оценивают эффективность вызванного дождя в уменьшении площади пожаров", — отметила собеседница.

По данным департамента, в Вилюйском районе наиболее сложная обстановка с пожарами. Дождей там не было 1,5 месяца, ситуация усугубляется ветреной погодой и сухими грозами. В настоящее время на территории района горят 33 тысячи гектаров земель лесного фонда, из них именно леса сгорело на площади свыше 5,5 тысячи гектаров. Все пожары имеют грозовое происхождение. В Горном районе в настоящее время горит один пожар на общей площади две тысячи гектаров.