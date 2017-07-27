ТОКИО, 27 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Одиннадцать технических разработок российских школьников представлены на открывшейся в четверг в японском городе Нагоя 13-й Международной выставке юных изобретателей.

"Всего представлено 11 проектов области здравоохранения, безопасности, экологии, информационных технологий, робототехники, которые были отобраны из 100 заявок со всех регионов России", — сообщил РИА Новости организатор участия российских детей в выставке генеральный директор научно-технической ассоциации "Технопол-Москва" Вадим Гусев.

По его словам, все прошедшие жесткий отбор проекты в конечном итоге "очень полезны и перспективны для экономики России".

Свои изобретения представляют ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Перми, Нижнего Новгорода и Сарова.

Одна из участниц выставки 15-летняя школьница Ирина Масленникова из Перми подготовила проект фиксатора для верхних и нижних конечностей человека, пострадавшего от закрытых и открытых переломов. Это стало возможным благодаря тому, что Ирина работала с ведущими медработниками и учителями медицинского училища.

"У моей знакомой был несчастный случай: на горнолыжной базе ее переехал снегокат, в результате чего у нее был перелом большой берцовой кости со смещением. Таких случаев много, и я решила заняться этой темой", — сказала РИА Новости Ирина Масленникова. После школы она собирается учиться на инженера.

Еще один участник выставки — 15-летний Максим Бушуев из Нижнего Новгорода. На выставке он представил интеллектуальную транспортную роботизированную систему, которая распознает дорожные знаки. Устройство, умещающееся на ладони, состоит из обычной веб-камеры, которая посылает изображение на микрокомпьютер, и в считанные секунды от него поступает сигнал в систему управления автомобилем.

"Я уверен, что очень скоро на наших дорогах появятся автомобили с автопилотами и хотелось бы принять в их разработке активное участие, что я и делаю", — сказал Максим.

Со следующего года он собирается идти в политехнический университет Нижнего Новгорода, там в команде продолжать научную работу и протестировать свою систему на грузовике.

Выставка в Нагое завершит свою работу 29 июля, лучшие работы получат награды.