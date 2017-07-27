МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства два миллиарда рублей для помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.
"Направить в 2017 году Минстрою России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере двух миллиардов рублей на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации", — говорится в тексте документа.
В справке к документу отмечается, что это позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заемщиков.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) создано в 1997 году, 100% акций агентства принадлежит государству. Стратегические приоритеты агентства — предоставление специальных ипотечных кредитов для социальных категорий граждан, обеспечение жилищного строительства объектами инженерно-технической инфраструктуры для реализации программы "Жилье для российской семьи", развитие рынка арендного жилья и рынка ипотечных ценных бумаг.