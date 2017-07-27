МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства два миллиарда рублей для помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

Соответствующий документ размещен в четверг на сайте кабинета министров.

"Направить в 2017 году Минстрою России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере двух миллиардов рублей на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" в целях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации", — говорится в тексте документа.

В справке к документу отмечается, что это позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заемщиков.

Госпрограмму помощи ипотечным заемщикам запустили в апреле 2015 года: банки реструктурируют проблемную ипотеку по ставке не выше 12% годовых, при этом часть ежемесячного платежа клиенту компенсирует государство. Срок программы истек 31 мая 2017 года, однако почти все средства, выделенные на нее (4,5 миллиарда рублей), были израсходованы уже по состоянию на март.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) создано в 1997 году, 100% акций агентства принадлежит государству. Стратегические приоритеты агентства — предоставление специальных ипотечных кредитов для социальных категорий граждан, обеспечение жилищного строительства объектами инженерно-технической инфраструктуры для реализации программы "Жилье для российской семьи", развитие рынка арендного жилья и рынка ипотечных ценных бумаг.