"ГЛОНАСС" создаст единую очередь на получение аппаратуры в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" с 1 августа создает единую очередь на получение аппаратуры из-за большого числа обращений жителей Приморья, сообщается на сайте компании.

"В связи с большим количеством обращений жителей Приморского края с 1 августа 2017 года АО "ГЛОНАСС" создает единую очередь на получение аппаратуры "ЭРА-ГЛОНАСС". Исполнение обязательств по единой очереди возлагается на агента АО "ГЛОНАСС" – ООО "Волтон Менеджмент Рус", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки оборудования в адрес ООО "Сумотори-Авто" прекращаются. Агент ООО "Волтон Менеджмент Рус" ускорит оформление документов заявителей, что гарантирует получение аппаратуры без задержек, добавляет компания.

Стоящие в очереди "Сумотори-Авто" юридические и физические лица займут места в новой очереди "Волтон Менеджмент Рус" согласно дате и времени ранее поданной заявки.

Согласно графику поставок, в августе во Владивосток будет отправлено 9,8 тысячи комплектов оборудования. В сентябре продажа аппаратуры начнется в других регионах России.

Первого января вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. С начала года около 1,4 тысячи ввозимых в Россию иномарок оказались в "подвешенном" состоянии на таможенных складах в Приморье и Японии из-за отсутствия ЭРА-ГЛОНАСС. К середине марта таможня Владивостока выдала ПТС владельцам всех задержанных иномарок, ввезенных до 15 февраля.

ГЛОНАСС аккредитовал 15 приморских компаний на право устанавливать аппаратуру вызова экстренных оперативных служб на автомобили и осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС.