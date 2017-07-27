МЧС предупредило об ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде, граде, грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что в ближайшие 1-2 часа с сохранением утром 27 июля местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

Ведомство предупреждает, что непогода может вызвать затруднение движения транспорта и ДТП, повреждение линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов. Отмечается, что возможны повреждения остекления домов, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.