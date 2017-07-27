В Донбасс отправили 67-ю колонну МЧС России с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (224)

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. МЧС России направило в Донбасс 67-ю автоколонну с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе министерства.

"Из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области вышла автомобильная колонна с гуманитарными грузами для Донецкой и Луганской областей", — сказал собеседник агентства.

Грузовые автомобили везут более 600 тонн гуманитарной помощи – это детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественная и учебная литература для подготовки к новому учебному году.

Колонна проследует к границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур, после чего продолжит движение в пункты назначения.

В МЧС пояснили, что за рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру.

"В состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз", — сказали в министерстве.

МЧС оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время колонны МЧС России успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 69 тысяч тонн гуманитарных грузов.