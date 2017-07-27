Путин запретил уклонистам работать на госслужбе в течение десяти лет

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ввел 10-летний запрет на замещение должностей государственной и муниципальной службы для граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных оснований. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее запрет действовал без ограничения срока его действия, однако такой, бессрочный, характер запрета постановлением Конституционного суда РФ от 30 октября 2014 года № 26-П был признан не соответствующим Конституции РФ.

Законом регламентируется порядок уведомления руководителей соответствующих органов и организаций о вынесении заключения призывной комиссии о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, и порядок уведомления ими военного комиссариата о принятых мерах об увольнении такого гражданина.

Также закон прописывает порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.

Данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.