Власти помогут дачникам, чьи участки пострадали в циклон на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Муниципальные власти окажут помощь дачникам на Камчатке, чьи участки пострадали из-за схода грязевых потоков в результате циклона, сообщает администрация Елизовского района.

Из-за сильных ливней в последние двое суток с вулкана в район дачных участков на "Пятой стройке" 26 июля сошли грязевые потоки. Около 20 дачников вывезли спасатели, 30 участков оказались подтоплены.

"Администрация Елизовского муниципального района готова возместить часть ущерба тем, кто потерял урожай, посредством привлечения сельхозпредприятий", — сказал глава района Роман Василевский.

Как сообщает главк МЧС России по Камчатскому краю, в четверг спасатели помогут дачникам в расчистке территорий.