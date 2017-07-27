Путин подписал закон о новых штрафах для чиновников

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении административной ответственности для чиновников за невнесение или внесение ложной информации о проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в единый реестр проверок.

Закон устанавливает административную ответственность для должностных лиц органов исполнительной власти всех уровней за невнесение информации о проверке в единый реестр проверок, а равно за нарушение сроков внесения или внесении неполной или недостоверной информации о проверке. За такое правонарушение вводится санкция в виде предупреждения или штрафа для должностных лиц в размере от одной до трех тысяч рублей.

Единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также о результатах и о принятых мерах по пресечению или устранению последствий выявленных нарушений. Информация вносится в единый реестр проверок уполномоченными должностными лицами органов контроля.