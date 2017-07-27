Путин подписал закон, разрешающий заключенным свидания с детьми вне тюрьмы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий осужденным женщинам, а также мужчинам, являющимся единственным опекуном, длительные свидания со своими детьми до 14 лет за пределами тюрьмы. Соответствующий документ был размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума одобрила законопроект в третьем чтении 12 июля. Согласно внесенным ко второму чтению поправкам, осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, а также осужденным мужчинам, если они являются единственным родителем, предоставляются дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования. Такая мера может применяться, если это предусмотрено условиями отбывания лишения свободы в тюрьмах.

Закон предполагает, что осужденным женщинам, у которых дети находятся в домах ребенка исправительных колоний, могут разрешить выезд за пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственников, либо в детском доме на срок до 15 суток без учета времени для проезда туда и обратно.

Кроме того, документ разрешает перемещение осужденных беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей до трех лет, только при наличии заключения врача о такой возможности, а при необходимости — в сопровождении медицинского работника.

Согласно закону, право на четыре выезда в год сроком на 15 дней для свидания с ребенком дается осужденным женщинам с детьми-инвалидами и мужчинам, которые являются единственными родителями у ребенка-инвалида, и два выезда в год сроком на десять дней для женщин с детьми до 14 лет и мужчин, которые являются единственными родителями таких детей. Право на выезд не распространяется на осужденных за особо тяжкие преступления, преступления в отношении несовершеннолетних, а также на больных открытой формой туберкулеза, ВИЧ-инфекцией, не прошедших полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании или наркомании.

Некоторым осужденным также разрешается за шесть месяцев до окончания срока наказания жить и работать за пределами исправительной колонии под надзором ее администрации.