США
27.0727 июля17:33МСК
USD59.41-0.50
EUR69.64-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

В программу Десятилетия детства вошло 30 предложений детских омбудсменов

15:5826.07.2017
(обновлено: 16:23 27.07.2017)
090
© Fotolia / Petro FeketaДети играют в настольные игры. Архивное фотоДети играют в настольные игры. Архивное фото
© Fotolia / Petro Feketa

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Минтруд РФ включил более 30 предложений уполномоченных по правам ребёнка в России в предварительный проект плана основных мероприятий Десятилетия детства, среди них — проведение в школах "Уроков семейного счастья", внедрение института сертифицированных нянь и меры по оказанию помощи многодетным, сообщил в среду аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Елена Мизулина. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мизулина: Десятилетие детства должно поддерживать традиционную семью
Предложения были разработаны рабочими группами общественного и экспертного советов при уполномоченном по правам ребенка, в том числе, совместно с комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, комитетом Совета Федерации по социальной политике, а также профильными министерствами и ведомствами в рамках межведомственного взаимодействия.

"Министерство труда и социальной защиты РФ включило более 30 предложений уполномоченных по правам ребёнка в России в предварительный проект плана основных мероприятий Десятилетия детства", — говорится в сообщении.

Часть инициатив детских омбудсменов направлена на расширение комплекса мер социальной поддержки многодетных семей. Ряд предложений касается вопросов совершенствования системы дошкольного воспитания и ухода за детьми в возрасте до трех лет. Также в рамках Десятилетия детства предлагается внедрить институт "сертифицированных" (государственных) нянь.

"Кроме того предлагается внедрение в общеобразовательные программы курса "Семьеведение" (или "Уроки семейного счастья"), включая разработку перечня рекомендуемых практик преподавания и подготовки специалистов данного профиля", — сообщает аппарат омбудсмена.

Рейтинг лагерей и экспертиза компьютерных игр

Изучение курса Основы религиозных культур и светской этики в российских школах. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Черных
Перейти в фотобанк
РПЦ: Десятилетие детства поднимет уровень духовного воспитания школьников
Также предлагается ежегодно составлять рейтинг детских летних оздоровительных лагерей в каждом субъекте РФ и размещать актуальную информацию на интернет-портале уполномоченного регионального органа. В сфере здравоохранения предложения направлены на развитие паллиативной помощи несовершеннолетним в Российской Федерации, на расширение перечня технических средств реабилитации и разработку механизмов поддержки отечественных производителей.

В области информационной безопасности несовершеннолетних уполномоченные по правам ребенка предлагают расширить перечень информации, подлежащей блокировке и представляющей опасность для развития и здоровья детей. Омбудсмены предлагают выбрать орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение экспертизы (социальной, психологической, педагогической, санитарной) настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья и нравственности ребенка.

Также выработаны меры по улучшению законодательства в части работы органов опеки и попечительства. Часть инициатив касается совершенствования деятельности системы исполнения наказаний для несовершеннолетних преступников, в том числе и улучшение условий их пребывания в СИЗО. Кроме этого, предлагается распространение и популяризация программы наставничества для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена