В программу Десятилетия детства вошло 30 предложений детских омбудсменов

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Минтруд РФ включил более 30 предложений уполномоченных по правам ребёнка в России в предварительный проект плана основных мероприятий Десятилетия детства, среди них — проведение в школах "Уроков семейного счастья", внедрение института сертифицированных нянь и меры по оказанию помощи многодетным, сообщил в среду аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Предложения были разработаны рабочими группами общественного и экспертного советов при уполномоченном по правам ребенка, в том числе, совместно с комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, комитетом Совета Федерации по социальной политике, а также профильными министерствами и ведомствами в рамках межведомственного взаимодействия.

"Министерство труда и социальной защиты РФ включило более 30 предложений уполномоченных по правам ребёнка в России в предварительный проект плана основных мероприятий Десятилетия детства", — говорится в сообщении.

Часть инициатив детских омбудсменов направлена на расширение комплекса мер социальной поддержки многодетных семей. Ряд предложений касается вопросов совершенствования системы дошкольного воспитания и ухода за детьми в возрасте до трех лет. Также в рамках Десятилетия детства предлагается внедрить институт "сертифицированных" (государственных) нянь.

"Кроме того предлагается внедрение в общеобразовательные программы курса "Семьеведение" (или "Уроки семейного счастья"), включая разработку перечня рекомендуемых практик преподавания и подготовки специалистов данного профиля", — сообщает аппарат омбудсмена.

Рейтинг лагерей и экспертиза компьютерных игр



Также предлагается ежегодно составлять рейтинг детских летних оздоровительных лагерей в каждом субъекте РФ и размещать актуальную информацию на интернет-портале уполномоченного регионального органа. В сфере здравоохранения предложения направлены на развитие паллиативной помощи несовершеннолетним в Российской Федерации, на расширение перечня технических средств реабилитации и разработку механизмов поддержки отечественных производителей.

В области информационной безопасности несовершеннолетних уполномоченные по правам ребенка предлагают расширить перечень информации, подлежащей блокировке и представляющей опасность для развития и здоровья детей. Омбудсмены предлагают выбрать орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение экспертизы (социальной, психологической, педагогической, санитарной) настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья и нравственности ребенка.

Также выработаны меры по улучшению законодательства в части работы органов опеки и попечительства. Часть инициатив касается совершенствования деятельности системы исполнения наказаний для несовершеннолетних преступников, в том числе и улучшение условий их пребывания в СИЗО. Кроме этого, предлагается распространение и популяризация программы наставничества для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.