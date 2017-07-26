В программу Десятилетия детства вошло 30 предложений детских омбудсменов

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Минтруд РФ включил более 30 предложений уполномоченных по правам ребёнка в России в предварительный проект плана основных мероприятий Десятилетия детства, среди них — проведение в школах "Уроков семейного счастья", внедрение института сертифицированных нянь и меры по оказанию помощи многодетным, сообщил в среду аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
"Министерство труда и социальной защиты РФ включило более 30 предложений уполномоченных по правам ребёнка в России в предварительный проект плана основных мероприятий Десятилетия детства", — говорится в сообщении.
Часть инициатив детских омбудсменов направлена на расширение комплекса мер социальной поддержки многодетных семей. Ряд предложений касается вопросов совершенствования системы дошкольного воспитания и ухода за детьми в возрасте до трех лет. Также в рамках Десятилетия детства предлагается внедрить институт "сертифицированных" (государственных) нянь.
"Кроме того предлагается внедрение в общеобразовательные программы курса "Семьеведение" (или "Уроки семейного счастья"), включая разработку перечня рекомендуемых практик преподавания и подготовки специалистов данного профиля", — сообщает аппарат омбудсмена.
Рейтинг лагерей и экспертиза компьютерных игр
В области информационной безопасности несовершеннолетних уполномоченные по правам ребенка предлагают расширить перечень информации, подлежащей блокировке и представляющей опасность для развития и здоровья детей. Омбудсмены предлагают выбрать орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение экспертизы (социальной, психологической, педагогической, санитарной) настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей в целях обеспечения безопасности жизни, здоровья и нравственности ребенка.
Также выработаны меры по улучшению законодательства в части работы органов опеки и попечительства. Часть инициатив касается совершенствования деятельности системы исполнения наказаний для несовершеннолетних преступников, в том числе и улучшение условий их пребывания в СИЗО. Кроме этого, предлагается распространение и популяризация программы наставничества для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.