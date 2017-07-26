Отец задержанной в Турции девочки хочет лишить ее мать родительских прав

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Сергей Уханов, вернувший задержанную на границе Турции и Сирии шестилетняя дочь Лизу, планирует лишить бывшую жену родительских прав, чтобы девочка жила с его семьей, сообщил он журналистам по прилете в Москву.

В аэропорту сына и внучку с цветами и подарками встречал дедушка Лизы, житель Саратовской области Валерий Уханов, который подхватил девочку и не спускал с рук ни на минуту. Маленькая Лиза, смутившись от обилия видеокамер и повышенного внимания, отвечала на вопросы журналистов односложно. Сказала, что полет прошел хорошо, а в Турции ее никто не обижал.

"Да, буду", — ответил Сергей Уханов на вопрос журналистов о том, планирует ли он добиваться лишения родительских прав бывшей жены на Лизу, отметив, что теперь девочка будет жить с его семьей.

Как ранее сообщила РИА Новости начальник отдела по опеке и попечительству районной администрации Надежда Соловьева, отец девочки уже подал исковое заявление в районный суд, чтобы тот определил место жительства отца и ребенка по месту их регистрации в Марксе; таким образом, он просит суд предоставить ему преимущественное право в воспитании ребенка.

Уханов рассказал, что в Турции видел бывшую жену, но не стал с ней общаться. При этом он сообщил, что не отказывается от участия в судьбе женщины, и если ей понадобится какая-то помощь, он постарается ей помочь.

"О том, что она (бывшая жена – ред.) ударилась в радикальный ислам, я не знал. В 2012-2013 годах у нее были порывы к исламу. Активно интересовалась, мне об этом рассказывала. Я ей говорил, что мне это неинтересно. Я ее возил к психологам, но это не помогло. Получилось так, что мы с ней развелись. Я с ней не живу уже три года", — сказал Сергей Уханов, уточнив, что при этом поддерживал активную связь с дочерью и принимал участие в ее воспитании.

По его информации, Лизу не крестили, потому что мама девочки, была против.