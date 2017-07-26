США
26.0726 июля21:49МСК
USD59.91+0.09
EUR69.68-0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

"Дома - уже отлично": задержанная в Турции девочка вернулась на Родину

Сюжет:
Главное за 26 июля 2017 года (11)
20:4826.07.2017
(обновлено: 20:53 26.07.2017)
015990
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБывший свекр Светланы Ухановой Валерий Уханов с внучкой Лизой в аэропорту Москвы. 26 июля 2017Бывший свекр Светланы Ухановой Валерий Уханов с внучкой Лизой в аэропорту Москвы. 26 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Задержанная в Турции с матерью 6-летняя Елизавета Уханова вернулась с отцом Россию, самолет приземлился в московском аэропорту "Шереметьево". По прилете отец девочки Сергей Уханов поблагодарил за помощь главу Чечни Рамзана Кадырова и журналистов, а также подтвердил, что будет добиваться лишения родительских прав на девочку своей бывшей жены.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБывший свекр Светланы Ухановой Валерий Уханов с внучкой Лизой в аэропорту Москве. 26 ибля 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бывший свекр Светланы Ухановой Валерий Уханов с внучкой Лизой в аэропорту Москве. 26 ибля 2017

Задержание

Жители Саратовской области Светлана Уханова, две ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны в Турции при попытке пересечь границу с Сирией по поддельным документам, об этом стало известно 14 июля. Перед этим RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что его сноха с дочерями и гражданским мужем Евгением Кочаари в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Светлана Уханова
© Ruptly
"Как зомби": в семье рассказали о россиянке, хотевшей попасть в Сирию

Как рассказал РИА Новости бывший муж Светланы Сергей Уханов, отец старшей девочки Лизы, он прожил в браке со Светланой чуть более трех лет, разведясь в 2014 году. По его словам, одной из причин развода стало ее увлечение исламом. Уханов не исключал, что его бывшую супругу могли завербовать, поэтому обращался в правоохранительные органы в России. По его словам, еще дома в Марксе в Саратовской области он видел, что его дочь (старшая дочь Светланы) носит черный платок.

Чтобы вернуть дочь на родину, Сергей прилетел в Турцию. Как пояснил Уханов, он обращался в турецкую полицию, но ответа никакого не поступило. По его словам, девочка во время их единственной встречи в Турции сказала, что "хочет, чтобы и мама была, и хочет домой". Уханов рассказал, что условия в миграционной тюрьме тяжелые для ребенка.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБывший свёкр Светланы Ухановой Валерий Уханов с внучкой Лизой и отец Лизы Сергей Уханов в аэропорту Москвы. 26 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бывший свёкр Светланы Ухановой Валерий Уханов с внучкой Лизой и отец Лизы Сергей Уханов в аэропорту Москвы. 26 июля 2017

Когда стало известно о задержании Ухановой в Турции, детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила, что предпринимаются все меры для возвращения в Россию старшей дочери Ухановой, поскольку срок разрешения на выезд девочки в Турцию от ее родного отца Сергея Уханова уже истекает.

Путь к возвращению

Чтобы вернуть Лизу Уханову в Россию, посольству РФ в Турции пришлось заняться восстановлением документов девочки, так как мать, у которой на руках были все подлинники документов, их уничтожила, у отца ребенка остались только копии.

Сергей Уханов обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, попросив его вмешаться и поспособствовать возвращению детей на родину. Глава Чечни заявил, что разберется в ситуации и пообещал помочь.

Бывший свекр о том, как изменилась задержанная в Турции Уханова после смены религии
© RT
Бывший свекр о том, как изменилась задержанная в Турции Уханова после смены религии

В понедельник, 24 июля, посольство РФ в Анкаре подтвердило, Лиза Уханова передана своему родному отцу, чуть позже Сергей Уханов также эту информацию подтвердил. В этот же день глава Чечни опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram видеозапись разговора по Skype с Сергеем Ухановым. На видео видно, как Уханов благодарит Кадырова за помощь в возвращении дочери. Также в кадре появляется сам ребенок. Девочка машет Кадырову рукой. Глава Чечни в разговоре отмечает, что Уханов выглядит счастливее, чем до того, как ему вернули дочь. В беседе Кадыров также пригласил Уханова вместе с дочерью приехать в гости в Грозный. "Хорошо, обязательно приедем", — ответил Уханов.

Тем не менее, вылететь в Москву Уханову с дочерью удалось с небольшой задержкой из-за запрета на вылет, который был у Лизы — во вторник Уханов с дочерью не смогли покинуть территорию Турции. Проблемой занялись сотрудники генконсульства России в Стамбуле – и в тот же день запрет был снят, а в среду Ухановым удалось вылететь в Россию.

Право воспитывать ребенка

В России отец девочки намерен потребовать через суд права на совместное проживание с дочерью в Саратовской области. Как сообщила во вторник РИА Новости начальник отдела по опеке и попечительству районной администрации Надежда Соловьева, отец девочки подал исковое заявление в районный суд, чтобы тот определил место жительства отца и ребенка по месту их регистрации в Марксе; таким образом, он просит суд предоставить ему преимущественное право в воспитании ребенка.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБывший свёкр Светланы Ухановой Валерий Уханов с внучкой Лизой в аэропорту Москвы. 26 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бывший свёкр Светланы Ухановой Валерий Уханов с внучкой Лизой в аэропорту Москвы. 26 июля 2017

"Дома — уже отлично"

По прилете отец девочки Сергей Уханов поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в возвращении девочки домой. Он также поблагодарил за содействие и представителей СМИ.

Вид на Анкару. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Экс-супруг задержанной в Турции россиянки рассказал о поведении бывшей жены

"Дома — уже отлично! Рейс прошел как никогда трудно, очень долго тянулось время. Спасибо вам (СМИ — ред.) в первую очередь, что у нас так получилось все власти поднять. Отдельное спасибо Рамзану Кадырову. Он нам очень сильно помог. Без него мы не справились бы", — сказал Уханов журналистам.

По словам Сергея, предстоящую ночь они проведут в Подмосковье, где он живет, а в четверг поедут в Саратовскую область к его родителям.

Маленькая Лиза, смутившись от повышенного внимания и обилия видеокамер, отвечала односложно. Она сказала, что полет прошел хорошо, и в Турции ее никто не обижал.

Отвечая на вопросы журналистов, Уханов рассказал, что не знал о том, что его бывшая жена "ударилась в радикальный ислам".

"В 2012-2013 годах у нее (бывшей жены – ред.) были порывы к исламу. Активно интересовалась, мне об этом рассказывала. Я ей говорил, что мне это неинтересно. Я ее возил к психологам, но это не помогло. Получилось так, что мы с ней развелись. Я с ней не живу уже три года", — сказал Сергей, уточнив, что при этом поддерживал активную связь с дочерью и принимал участие в ее воспитании

На вопрос журналистов о том, планирует ли он добиваться лишения родительских прав бывшей жены на Лизу, Уханов ответил утвердительно. При этом он отметил, что не отказывается от участия в судьбе бывшей жены, и если ей понадобится какая-то помощь, он постарается ей помочь.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена