"Дома - уже отлично": задержанная в Турции девочка вернулась на Родину

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Задержанная в Турции с матерью 6-летняя Елизавета Уханова вернулась с отцом Россию, самолет приземлился в московском аэропорту "Шереметьево". По прилете отец девочки Сергей Уханов поблагодарил за помощь главу Чечни Рамзана Кадырова и журналистов, а также подтвердил, что будет добиваться лишения родительских прав на девочку своей бывшей жены.

Задержание

Жители Саратовской области Светлана Уханова, две ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны в Турции при попытке пересечь границу с Сирией по поддельным документам, об этом стало известно 14 июля. Перед этим RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что его сноха с дочерями и гражданским мужем Евгением Кочаари в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Как рассказал РИА Новости бывший муж Светланы Сергей Уханов, отец старшей девочки Лизы, он прожил в браке со Светланой чуть более трех лет, разведясь в 2014 году. По его словам, одной из причин развода стало ее увлечение исламом. Уханов не исключал, что его бывшую супругу могли завербовать, поэтому обращался в правоохранительные органы в России. По его словам, еще дома в Марксе в Саратовской области он видел, что его дочь (старшая дочь Светланы) носит черный платок.

Чтобы вернуть дочь на родину, Сергей прилетел в Турцию. Как пояснил Уханов, он обращался в турецкую полицию, но ответа никакого не поступило. По его словам, девочка во время их единственной встречи в Турции сказала, что "хочет, чтобы и мама была, и хочет домой". Уханов рассказал, что условия в миграционной тюрьме тяжелые для ребенка.

Когда стало известно о задержании Ухановой в Турции, детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила, что предпринимаются все меры для возвращения в Россию старшей дочери Ухановой, поскольку срок разрешения на выезд девочки в Турцию от ее родного отца Сергея Уханова уже истекает.

Путь к возвращению

Чтобы вернуть Лизу Уханову в Россию, посольству РФ в Турции пришлось заняться восстановлением документов девочки, так как мать, у которой на руках были все подлинники документов, их уничтожила, у отца ребенка остались только копии.

Сергей Уханов обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, попросив его вмешаться и поспособствовать возвращению детей на родину. Глава Чечни заявил, что разберется в ситуации и пообещал помочь.

В понедельник, 24 июля, посольство РФ в Анкаре подтвердило, Лиза Уханова передана своему родному отцу, чуть позже Сергей Уханов также эту информацию подтвердил. В этот же день глава Чечни опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram видеозапись разговора по Skype с Сергеем Ухановым. На видео видно, как Уханов благодарит Кадырова за помощь в возвращении дочери. Также в кадре появляется сам ребенок. Девочка машет Кадырову рукой. Глава Чечни в разговоре отмечает, что Уханов выглядит счастливее, чем до того, как ему вернули дочь. В беседе Кадыров также пригласил Уханова вместе с дочерью приехать в гости в Грозный. "Хорошо, обязательно приедем", — ответил Уханов.

Тем не менее, вылететь в Москву Уханову с дочерью удалось с небольшой задержкой из-за запрета на вылет, который был у Лизы — во вторник Уханов с дочерью не смогли покинуть территорию Турции. Проблемой занялись сотрудники генконсульства России в Стамбуле – и в тот же день запрет был снят, а в среду Ухановым удалось вылететь в Россию.

Право воспитывать ребенка

В России отец девочки намерен потребовать через суд права на совместное проживание с дочерью в Саратовской области. Как сообщила во вторник РИА Новости начальник отдела по опеке и попечительству районной администрации Надежда Соловьева, отец девочки подал исковое заявление в районный суд, чтобы тот определил место жительства отца и ребенка по месту их регистрации в Марксе; таким образом, он просит суд предоставить ему преимущественное право в воспитании ребенка.

"Дома — уже отлично"

По прилете отец девочки Сергей Уханов поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в возвращении девочки домой. Он также поблагодарил за содействие и представителей СМИ.

"Дома — уже отлично! Рейс прошел как никогда трудно, очень долго тянулось время. Спасибо вам (СМИ — ред.) в первую очередь, что у нас так получилось все власти поднять. Отдельное спасибо Рамзану Кадырову. Он нам очень сильно помог. Без него мы не справились бы", — сказал Уханов журналистам.

По словам Сергея, предстоящую ночь они проведут в Подмосковье, где он живет, а в четверг поедут в Саратовскую область к его родителям.

Маленькая Лиза, смутившись от повышенного внимания и обилия видеокамер, отвечала односложно. Она сказала, что полет прошел хорошо, и в Турции ее никто не обижал.

Отвечая на вопросы журналистов, Уханов рассказал, что не знал о том, что его бывшая жена "ударилась в радикальный ислам".

"В 2012-2013 годах у нее (бывшей жены – ред.) были порывы к исламу. Активно интересовалась, мне об этом рассказывала. Я ей говорил, что мне это неинтересно. Я ее возил к психологам, но это не помогло. Получилось так, что мы с ней развелись. Я с ней не живу уже три года", — сказал Сергей, уточнив, что при этом поддерживал активную связь с дочерью и принимал участие в ее воспитании

На вопрос журналистов о том, планирует ли он добиваться лишения родительских прав бывшей жены на Лизу, Уханов ответил утвердительно. При этом он отметил, что не отказывается от участия в судьбе бывшей жены, и если ей понадобится какая-то помощь, он постарается ей помочь.