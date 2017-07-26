Москва станет одним из пилотных регионов по внедрению шахмат в школах

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Калужская и Ленинградская области могут стать пилотными регионами, в которых стартует программа внедрения шахмат в школах, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ в среду.

Данная инициатива принадлежит Члену Общественной палаты РФ, гроссмейстеру Сергею Карякину.

"Я получил поддержку этого проекта от (президента) Владимира Путина, и сейчас предстоит создать государственную программу в государственных школах, она должна включать подготовку кадров, оснащение необходимым инвентарем и оборудованием и систему соревнований. Я рассчитываю на то, что эту программу мы будем развивать совместно с Общественной палатой России", — заявил Карякин.

Он уточнил, что пилотные регионы, в которых будет реализована специализированная программа, — это Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Калужская и Ленинградская области.

"В этих регионах все создано для внедрения шахмат в школах, есть учебники, тетради для начальных классов и методические рекомендации для учителей", — добавил шахматист.

Председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок в свою очередь считает, что "шахматное образование должно найти отражение в программе Десятилетия детства".

"Мы выступим с инициативой обязательного внедрения шахмат в вузах, школах, дошкольных учреждениях. Необходимо создать систему подготовки и переподготовки учителей начального шахматного образования на площадке Национальной студенческой шахматной лиги, которая создана Российской шахматной федерацией и Российским спортивным студенческим союзом. Сейчас Лига вовлекает ключевые вузы страны", — пояснила Починок, слова которой приводит пресс-служба палаты.

Сообщается, что Общественная палата в конце августа планирует провести открытые межкомиссионные обсуждения с участием широкого круга экспертов из комиссий по соцполитике, спорту, образованию для обсуждения перспективы внедрения шахмат в образовательных учреждениях.