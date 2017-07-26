Отец задержанной в Турции девочки поблагодарил Кадырова за помощь

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Отец задержанной в Турции шестилетней россиянки Сергей Уханов поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в возвращении девочки домой.

"Дома — уже отлично! Рейс прошел как никогда трудно, очень долго тянулось время. Спасибо вам (СМИ — ред.) в первую очередь, что у нас так получилось все власти поднять. Отдельное спасибо Рамзану Кадырову. Он нам очень сильно помог. Без него мы не справились бы", — сказал Уханов журналистам.

Ранее дед Лизы Валерий Уханов сообщил журналистам, что они планируют поехать в гостиницу и купить девочке одежду, а в четверг поехать домой, в город Маркс в Саратовской области.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерьми и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого бывший муж Ухановой просил помочь в скорейшем возвращении дочери на родину, сообщил в понедельник, что старшая девочка Лиза передана родному отцу. Позднее посольство РФ в Анкаре подтвердило эту информацию. Младшая дочь Ухановой Амина осталась с матерью и ее гражданским мужем.