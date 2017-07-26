Ространснадзор после проверки РЖД вывел из эксплуатации ряд электричек

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ространснадзор в ходе проверки в июне московского подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала РЖД — выявил ряд нарушений и вывел из эксплуатации несоответствующие требованиям электропоезда, сообщается в материалах Ространснадзора.

"В июне 2017 года Ространснадзором проведена проверка Московской дирекции моторовагонного подвижного состава – структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО "РЖД". В ходе проверки инспекторским составом службы был выявлен ряд нарушений, в связи с которыми были даны соответствующие предписания на их устранение с различными сроками исполнения… Не соответствующие установленным требованиям электропоезда Ространснадзором выведены из эксплуатации до устранения нарушений", — говорится в сообщении.

Уточняется, что начальнику Московской дирекции было предписано устранить выявленные нарушения, кроме того ряд должностных лиц дирекции был привлечен к административной ответственности. Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава 13 июля было выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Выполнение требований предписания и плана мероприятий находится на особом контроле Ространснадзора.

В среду газета "Коммерсант" написала, что проезд на московских электричках, перевозящих около 540 миллионов пассажиров в год, может быть опасным: проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы электропоездов, в частности, тормозных и противопожарных систем. По данным издания, обнаружились и проблемы с "формальными" ремонтами электричек в моторвагонных депо РЖД. Ространснадзор проводил проверку после столкновения в Кунцево в апреле электрички и пассажирского поезда.