Путин протестировал браслет, измеряющий уровень эмоционального напряжения

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке АСИ, в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета. 26 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке АСИ, в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета. 26 июля 2017

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) решил лично протестировать уникальную российскую разработку – электронный браслет, который измеряет уровень эмоционального напряжения.

Директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян рассказал президенту, что электронный браслет, который находится у него на руке, уникальная отечественная разработка, определяющая уровень стресса. Браслет, по его словам, уже начали поставлять за рубеж.

Аветисян показал устройство президенту, Путин надел браслет на левую руку.

Аветисян рассказал, что изобретение могут применять, к примеру, руководители горнодобывающих предприятий и опасных производств. Так они получают информацию о сотрудниках, смогут отслеживать состояние персонала.

Путин не сразу разобрался, как активировать устройство, ему подсказал помощник Андрей Белоусов. "Проценты – это что?", — поинтересовался президент, взглянув на экран. Аветисян ответил, что браслет, таким образом, показывает уровень заряда. "А второе – стоимость услуги?", — спросил Путин в ответ.

"Есть функция определения уровня стресса – надо 30 минут подождать, она сразу не покажет", — пояснил представитель АСИ.

Президент предположил, что спустя полчаса данные будут уже неактуальны. "Через 30 минут как раз заснешь, и стресс будет минимальным", — сказал Путин.

"Будем ждать, или продолжим?", — прервал президент небольшую паузу, возникшую в мероприятии.

Аветисян вернулся к докладу, а глава государства оставил электронное устройство на своей левой руке.