Академик РАН назвал "главных киллеров" россиян

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Директор НИИ нейрохирургии имени Бурденко академик Александр Потапов назвал основные причины, из-за которых чаще всего умирают россияне. По его словам, "главными киллерами" остаются сосудистые патологии, онкология и травматизм, в основном при ДТП.

Согласно данным Росстата, в 2016 году около 900 тысяч россиян скончались от болезней системы кровообращения, около 300 тысяч стали жертвами новообразований, в первую очередь злокачественных, еще примерно 170 тысяч погибли от травм.

"Сосудистые патологии являются главным киллером россиян, как, впрочем, и в других странах. В частности, по мозгу — это инсульты: 400 тысяч умирает от инсульта в год", — заявил Потапов журналистам.

"Онкология следом, на третьем месте — травма и все виды травматизма", — добавил он. По словам академика, на дорогах ежегодно гибнут около 28 тысяч человек, в основном за счет черепно-мозговых травм, еще около 300 тысяч становятся инвалидами.

По данным Росстата, за первые пять месяцев 2017 года скончались 791 тысяча россиян, а родились — 679,2 тысячи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года и смертность, и рождаемость снизились (тогда эти цифры составляли 804,1 тысячи и 762,5 тысячи человек соответственно), но естественная убыль населения превысила прошлогодний показатель почти втрое (111,8 тысячи против 41,6 тысячи человек). Вместе с тем потери в численности на 72,2% компенсировал миграционный прирост.